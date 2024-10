Home

26 Ottobre 2024

Livorno 26 ottobre 2024 Allerta gialla per rischio idraulico nella provincia a sud di Livorno

La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un’allerta gialla nella Valdelsa Valdera ed Etruria dalle 13. 30 alla mezzanotte di oggi, sabato 26 ottobre, per rischio idraulico del reticolo principale a causa delle precipitazioni registrate nelle ultime ore e con particolare riferimento ai bacini del fiume Era e del fiume Cecina.

Sono possibili fenomeni di incremento dei livelli dei corsi d’acqua maggiori, criticità connesse ai deflussi nei corsi d’acqua maggiori anche in assenza di precipitazioni e limitati danni alle opere idrauliche e di difesa delle sponde.

Allerta gialla dalle 13. 30 di oggi fino alla mezzanotte di domenica 27 ottobre per rischio idreogeologico idraulico del reticolo minore sempre per Valdelsa Vadera ed Etruria dove, a causa delle precipitazione pregresse e delle criticità emerse sul territorio, rimane la possibilità di frane superficiali o colate rapide di detriti o fango in bacini di dimensioni limitate anche con trasporto di materiale con conseguenti possibili danni localizzati a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali esposti. Possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali.

Le zone interessate dall’allerta sono E1 ed E2. Queste aree comprendono Cecina; Bibbona; San Vincenzo; Campiglia Marittima; Suvereto e Sassetta

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www. regione.toscana.it/ allertameteo

