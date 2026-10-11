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Cronaca

Allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore

Cronaca

11 Ottobre 2026

Allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore

Livorno 11 ottobre 2026

Con bollettino del Centro funzionale meteo della Protezione civile è stata diramata allerta di colore giallo per forti temporali e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, valida a partire dalle ore 20.00 di oggi domenica 11 ottobre fino alle 9 di domani lunedì 12 ottobre.

FENOMENI PREVISTI IN TOSCANA

area di bassa pressione sul Golfo Ligure (1010 hPa), alta pressione sul Mediterraneo occidentale in espansione verso

quello centrale da martedì. Tra la sera di oggi, domenica e la mattina di domani, lunedì, è prevista la presenza di una linea di instabilità sul Mar Ligure e sul litorale centro settentrionale toscano.

PIOGGIA: oggi pomeriggio, domenica, non si esclude la possibilità di qualche locale rovescio o temporale. Tra la sera di oggi, domenica, e la

mattina di domani possibilità di rovesci e locali temporali sulle zone di nord ovest e sul litorale livornese. Le precipitazioni più abbondanti sono comunque previste sulle aree costiere.

TEMPORALI: Oggi, domenica, possibilità di locali brevi temporali nel pomeriggio più probabili sui rilievi e sulle zone interne. Dalla sera possibili rovesci e temporali sparsi sulle zone di nord ovest, in particolare sulla costa.

MARE: dalla sera di oggi, domenica, e le prime ore di domani, lunedì, mare molto mosso sui settori settentrionali.

https://www.cfr.toscana.it/

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali.

In caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

• evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

• la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

• prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

• evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

Come comportarsi in caso di forte vento

fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.