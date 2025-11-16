Allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico idraulico (oggi 16 novembre) e per vento e mareggiate

Home

16 Novembre 2025

Livorno 16 novembre 2025 Allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico idraulico (oggi 16 novembre dalle 21 a mezzanotte) e per vento e mareggiate

Maltempo su buona parte della Toscana e anche su Livorno e su Gorgona per stanotte e domani. Lo annuncia il bollettino della Protezione Civile della Regione Toscana. Sulla base delle previsioni meteorologiche odierne e delle valutazioni dei possibili effetti al suolo effettuate, si prefigurano per Livorno e Gorgona i seguenti scenari di criticità:

– dalle ore 21.00 fino alla mezzanotte di oggi domenica 16 novembre allerta gialla per forti temporali e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore.

-dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani lunedì 17 novembre allerta gialla per forte vento e mareggiate

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali.

In caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

In caso di forti mareggiate osservare i seguenti accorgimenti:

• evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;

• in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;

• evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare;

• balneazione vietata;

• mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.

