27 Febbraio 2024

Allerta meteo arancione a Livorno: Salvetti e protezione civile in prima linea

Livorno 27 febbraio 2024 – Allerta meteo arancione a Livorno: Salvetti e protezione civile in prima linea

Livorno si trova sotto l’ombra di un’allerta meteo arancione, con il sindaco Luca Salvetti e la protezione civile di Livorno che si impegnano attivamente per affrontare le sfide derivanti dalle condizioni meteorologiche avverse.

Il Sindaco Salvetti ha preso la parola per rassicurare i cittadini riguardo alla gestione della situazione nelle prime otto ore critiche dell’allerta.

Grazie al coordinamento tra Protezione Civile, Polizia Locale e squadre di volontariato, sono stati effettuati controlli, monitoraggi e interventi in diverse zone della città.

In particolare, si è monitorata l’evoluzione dei corsi d’acqua del reticolo livornese e si sono attuati interventi per risolvere allagamenti su strade e sottopassi.

Nonostante le difficoltà, non si sono registrati gravi problemi per le abitazioni e i cittadini. Salvetti sottolinea l’importanza di mantenere massima attenzione per le prossime ore, quando le condizioni meteorologiche potrebbero ancora rappresentare una minaccia.

In un momento di emergenza, il coordinamento e l’impegno congiunto delle autorità locali e delle organizzazioni di volontariato sono fondamentali per affrontare le sfide e garantire la sicurezza della comunità.

Di seguito alcune immagini della Croce Rossa di Livorno in azione su richiesta della Protezione Civile Comunale.

La Croce Rossa dispiegata per supportare il ripristino della viabilità al sottopasso di Via Firenze, chiuso a causa degli allagamenti.

