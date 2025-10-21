Home

Cronaca

Aree pubbliche

Allerta meteo arancione: Museo Fattori chiuso al pubblico

Aree pubbliche

21 Ottobre 2025

Allerta meteo arancione: Museo Fattori chiuso al pubblico

Livorno 21 ottobre 2025 Allerta meteo arancione: Museo Fattori chiuso al pubblico

La mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura” sarà visitabile di nuovo al termine dell’emergenza

In seguito all’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale per la giornata di mercoledì 22 ottobre, il Museo Civico Giovanni Fattori resterà chiuso al pubblico per motivi di sicurezza. Di conseguenza, fino al termine dell’allerta non sarà visitabile la mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”, ospitata al museo fino all’11 gennaio 2026.

Con apposita ordinanza, il Sindaco ha disposto la chiusura di parchi pubblici, ludoteche, centri diurni, cimiteri e del canile comunale. Essendo il museo situato all’interno del parco di Villa Mimbelli, l’area non sarà accessibile al pubblico fino al cessare delle condizioni di rischio meteo.

La mostra e il museo saranno di nuovo accessibili con la riapertura al pubblico e il ripristino delle condizioni di sicurezza.