Allerta meteo Arancione per venerdì 30 giugno 2023. Temporali e rischio idrogeologico su tutta la Toscana

29 Giugno 2023

Livorno 29 giugno 2023 – Allerta meteo Arancione per venerdì 30. Temporali e rischio idrogeologico su tutta la Toscana

La regione Toscana sul suo sito di allerta meteo ha emesso oggi, Giovedì, 29 Giugno 2023, ore 12.53 una allerta meteo arancione su tutta la Toscana.

Attualmente l’allerta riguarda Temporali e rischio idrogeologico ed è prevista dalle ore 12. 00 di venerdì 30 fino alle ore 08.00 di sabato 1 luglio .

Per rimanere aggiornati consultate il sito della Regione Toscana

Rischi e norme di comportamento

RISCHIO IDROGEOLOGICO – IDRAULICO – TEMPORALI FORTI ►►

Quando piove molto o si scatenano temporali di forte intensità si possono manifestare:

– Rischi idraulici: allagamenti e alluvioni in genere dovuti all’incapacità di smaltire l’acqua caduta da parte di fognature e piccoli corsi d’acqua o dai corsi d’acqua più importanti, come torrenti e fiumi.

– Rischi idrogeologici: frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia, colate di fango, ecc., possono creare condizioni di pericolo per strade, ferrovie e anche abitazioni.

Le alluvioni dovute ad esondazione di fiumi possono essere previste con alcune ore di anticipo. Altre volte alluvioni e frane possono manifestarsi invece in modo improvviso, in particolare in conseguenza di forti temporali o in zone vicine a fiumi che rompono gli argini.

Seguire semplici norme di auto-protezione e tenersi aggiornati sull’evoluzione degli eventi aiuta a scongiurare situazioni di pericolo.

In auto

Durante una pioggia molto intensa è possibile che la strada si allaghi: le statistiche dimostrano che in tal caso è molto più pericoloso restare dentro l’automobile che andare a piedi. Bastano infatti solo 20-30 cm d’acqua perché l’auto galleggi. Evitate quindi di transitare in zone allagate e in caso di perdita di aderenza per galleggiamento scendete immediatamente dalla vettura.

In casa

Per sapere se la vostra casa è a rischio idraulico o di frana rivolgetevi alla Protezione Civile del vostro Comune che saprà indicarvi anche le norme di comportamento in caso di emergenza.

L’allerta Arancione prevede:

Eventi pericolosi e diffusi, con possibili danni a strutture e infrastrutture, con possibile rischio per la popolazione.

Allagamenti diffusi nelle zone depresse, delle sedi stradali e nelle aree a maggior pericolo di alluvione

Innesco di frane nelle aree a elevata pericolosità idrogeologica.

In caso di temporali inoltre si attendono fenomeni violenti con fulmini, grandine, vento forte, caduta di alberi e danni a coperture e strutture.

Seguire le indicazioni dell’autorità di protezione civile locale (Comune) e i canali informativi della viabilità, nonché sull’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali.

Prestare la massima attenzione negli attraversamenti dei corsi d’acqua (ponti)e delle zone depresse (sottopassi stradali, zone di bonifica), evitare i guadi.

Non sostare nelle zone circostanti gli alvei dei corsi d’acqua, stare lontani dagli argini.

Mettersi in viaggio in auto o moto solo se necessario, procedendo a velocità ridotta e prestando comunque la massima attenzione alla presenza di detriti o di allagamenti in strada in particolare nei tratti montani esposti a frane, caduta massi e vicino ai corsi d’acqua o altri tratti soggetti ad allagamento.

Non attraversare con l’auto zone allagate, anche pochi centimetri possono farti perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento, rischi di rimanere intrappolato.

Non camminare in zone allagate anche se apparentemente con poca acqua in quanto potrebbero esserci tombini aperti o buche.

Avvisare i Vigili del Fuoco (115) se si notano possibili condizioni di pericolo

se la tua abitazione si trova in una zona soggetta ad alluvione inoltre:

Mettere in salvo i beni collocati in locali

allagabili (prima dell’inizio dell’evento)

Non sostare in cantine e nei locali seminterrati potenzialmente allagabili, salire piani alti senza usare l’ascensore.Puoi trovare ulteriori informazioni sui comportamenti corretti in caso di alluvione all’interno della sezione del progetto

“Alluvione – Io non rischio“

