Allerta meteo: fino a 120mm di pioggia in 2 ore, Il punto della situazione del sindaco Luca Salvetti

8 Settembre 2022

Livorno, 8 settembre 2022 – Allerta meteo: fino a 120mm di pioggia in 2 ore, Il punto della situazione del sindaco Luca Salvetti

Nel pomeriggio di oggi il sindaco Luca Salvetti ha fatto il punto sulla situazione meteo e sull’allerta scattata durante la notte, tutto tornato alla normalità durante la mattinata.

Nella giornata di ieri la Regione Toscana aveva diramato un’allerta con codice giallo a Livorno.

Intorno alle 4 di stamattina una cella temporalesca ha provocato una lunga serie di fulminazioni, poca pioggia in centro città, ma precipitazioni oltre i limiti di sicurezza nelle zone collinari dal Corbolone alla Valle Benedetta a Montenero.

Intorno alle 5 di questa mattina i pluviometri e i rilevatori hanno segnalato limiti tali da far scattare la fase di allarme

Per questo motivo è stato predisposto il messaggio da veicolare ai cittadini sia per telefono, sia con i banditori (auto con megafono) . Su tutti i canali social, a cominciare dalla pagina istituzionale del Sindaco, è partita l’informativa e la descrizione del quadro generale e particolare.

I cittadini hanno risposto e collaborato segnalando anche problemi sulla rete idrica e mancanza d’acqua.

Un fulmine ha colpito una centralina che alimenta il Cisternone e l’intervento dei tecnici Asa, durato un paio di ore ha risolto la situazione

“Intorno alle 6 con la vicesindaco e il dirigente della Protezione Civile abbiamo valutato di non intervenire per chiudere le scuole anche perché l’evoluzione meteo era positiva e non c’erano più criticità.

Nel frattempo i 12 reperibili della Protezione Civile e la Polizia Municipale hanno effettuato i sopralluoghi sui corsi d’acqua e nelle zone interessate da allagamenti, per fortuna limitati.

Alle 7.58 il dettaglio grafico delle precipitazioni di Valle Benedetta, Corbolone e Parrana spiegava bene l’entità del fenomeno che in alcune zone ha fatto registrare fino a 120 mm di pioggia in due ore”.

