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Allerta meteo gialla a Livorno: temporali e rischio idrogeologico lunedì 17 agosto

Cronaca

16 Agosto 2026

Allerta meteo gialla a Livorno: temporali e rischio idrogeologico lunedì 17 agosto

Livorno 16 agosto 2026 Allerta meteo gialla a Livorno: temporali e rischio idrogeologico lunedì 17 agosto

Il maltempo torna a interessare il territorio livornese. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali forti e rischio idrogeologico sul reticolo minore nella zona; A6 e E2, che comprende Livorno e provincia

L’allerta scatterà alle 05:00 di lunedì 17 agosto 2026 e resterà in vigore fino alle 18:00 dello stesso giorno. La decisione nasce dalle previsioni meteorologiche e dalle valutazioni sugli effetti al suolo effettuate dal sistema regionale di Protezione Civile.

Temporali, attenzione agli effetti sul territorio

Durante il periodo di validità dell’allerta potranno verificarsi temporali localmente intensi, con possibili criticità legate al reticolo idrografico minore.

L’allerta gialla indica una situazione che richiede attenzione, soprattutto nelle aree maggiormente esposte agli effetti dei temporali. Il rischio idrogeologico può infatti determinare problemi localizzati legati al deflusso delle acque e all’eventuale difficoltà di smaltimento delle precipitazioni intense.

Le previsioni meteorologiche indicano inoltre un generale aumento dell’instabilità sulla Toscana nella giornata di lunedì, nell’ambito del cambiamento delle condizioni atmosferiche atteso dopo Ferragosto.

Le raccomandazioni

La Protezione Civile invita quindi la popolazione a prestare attenzione durante il periodo interessato dall’allerta, soprattutto in caso di temporali particolarmente intensi.

È consigliabile seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti prudenti, evitando situazioni che possano esporre a rischi durante i fenomeni più intensi.

Il quadro meteorologico resta comunque soggetto a evoluzione. Per questo motivo è opportuno consultare gli aggiornamenti del sistema regionale di allertamento, che pubblica i bollettini relativi alle diverse tipologie di rischio.