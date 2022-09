Home

Cronaca

30 Settembre 2022

Allerta meteo gialla estesa fino alla mezzanotte di oggi

Livorno 30 settembre 2022 – Allerta meteo gialla estesa fino alla mezzanotte di oggi

AGGIORNAMENTO DI VENERDÌ 30 SETTEMBRE: per Livorno e Gorgona confermato il codice giallo per possibili temporali e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore fino alla mezzanotte (ore 23.59) di venerdì 30 settembre. Per sabato 1 ottobre previsto tempo in miglioramento ma con venti in intensificazione.

