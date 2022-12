Home

Allerta meteo gialla fino a domenica 11 dicembre

10 Dicembre 2022

Allerta meteo gialla fino a domenica 11 dicembre

Livorno 10 dicembre 2022 – Dalle 13 di oggi alle 13 di domani domenica 11 dicembre possibilità di forti temporali con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore

PROVINCE INTERESSATE:

AREZZO, FIRENZE, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, MASSA-CARRARA, PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA

FENOMENI PREVISTI

perturbazione in lento transito sulla Toscana.

PIOGGIA:

nel pomeriggio e nella serata di oggi, sabato, residue precipitazioni sparse, occasionalmente temporalesche, sulle zone interne, in temporanea cessazione in serata, con cumulati medi non significativi e massimi non elevati.

Domani, domenica, nottetempo e al mattino precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, più probabili e frequenti sulle zone centro-settentrionali della regione. Dal pomeriggio tendenza al miglioramento con fenomeni che risulteranno isolati e occasionali fino a cessare in serata

Si prevedono cumulati medi significativi sulle zone centro settentrionali, generalmente non significativi su quelle meridionali; massimi non elevati.

TEMPORALI:

fino alla giornata di domani, domenica, possibilità di locali temporali forti, associati a possibili colpi di vento

e grandinate.

NEVE:

per oggi, sabato, nulla da segnalare; domani, domenica, deboli nevicate sui settori appenninici e occasionalmente sul Pratomagno con quota neve in calo dal pomeriggio fino a 700-800 metri o localmente fino a 500 metri (alto Mugello);

Si prevedono possibili accumuli fino a 5 cm quote di collina (alto Mugello) e fino a 10 cm a quote di montagna.

GHIACCIO:

nel corso della sera di domani, domenica, temperature inferiori a zero sulle zone appenniniche con possibile locale formazione di ghiaccio oltre i 400 metri di quota.

DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ PREVISTE:

Sulla base delle previsioni meteorologiche odierne e delle valutazioni dei possibili effetti al suolo effettuate, si prefigurano i seguenti scenari di criticità:

DESCRIZIONE DEGLI SCENARI DI EVENTO PREVISTI

GHIACCIO

Criticità Giallo: Sono possibili fenomeni occasionalmente pericolosi per l’incolumità delle persone, in grado di causare disagi e danni a carattere locale.

Sono possibili localizzati problemi negli spostamenti, temporanei o localizzati problemi alla circolazione stradale,

localizzati ritardi nei collegamenti terrestri, ferroviari ed aerei. Sono possibili temporanei problemi alla reti di distribuzione di servizi (acqua, luce, gas, telefonia) con localizzate interruzioni.

IDROGEOLOGICO – IDRAULICO RETICOLO MINORE

Criticità Giallo: Possibilità di innesco di frane superficiali/colate rapide di detriti o fango in bacini di dimensioni limitate e ruscellamenti superficiali anche con trasporto di materiale con conseguenti possibili danni localizzati alle infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali esposti; possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc); possibile scorrimento superficiale delle acque nelle strade con fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane e con possibile tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse, dei locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo le vie potenzialmente interessate da deflussi idrici;

possibili temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi, canali, zone depresse

(sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, etc.) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi;

possibili limitati danni alle opere idraulichee di difesa delle sponde, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti civili e industriali in alveo; possibili criticità connesse a localizzate cadute massi.

NEVE

Criticità Giallo: Sono possibili fenomeni occasionalmente pericolosi per l’incolumità delle persone, in grado di causare

disagi e danni a carattere locale.

Sono possibili temporanei problemi alla circolazione stradale con interruzioni localizzate della viabilità, ritardi nei

collegamenti terrestri, ferroviari ed aerei.

Sono possibili localizzati problemi alle reti aeree di comunicazione e di

distribuzione di servizi (tra cui telefonia ed elettricità) con temporanei blackout elettrici e telefonici. Sono possibili

occasionali cadute di rami e rotture di alberi.

TEMPORALI FORTI

Criticità Giallo: In uno scenario caratterizzato da elevata incertezza previsionale, saranno possibili fenomeni intensi

occasionalmente pericolosi per l’incolumità delle persone e in grado di causare disagi e danni a carattere locale.

Saranno possibili gli effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore, che potrebbero verificarsi in maniera repentina ed improvvisa.

A causa delle violente raffiche di vento, saranno possibili ulteriori effetti tra cui ad esempio, rottura di rami e/o caduta di alberi, caduta di tegole, danni alle strutture provvisorie e/o agli edifici, abbattimento di pali, segnaletica e impalcature, trasporto di materiale, disagi e/o interruzione della viabilità e danneggiamenti alle reti di distribuzione di servizi (tra cui telefonia ed elettricità) con conseguenti interruzioni.

Nel caso in cui si verifichino grandinate saranno inoltre possibili danni alle colture agricole, alle coperture degli edifici e agli automezzi.

Infine a causa delle fulminazioni saranno possibili danneggiamenti agli edifici, alberi e alle reti di distribuzione di servizi (tra cui telefonia ed elettricità) e eventualmente l’innesco di incendi in aree boschive.

