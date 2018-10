Home

Allerta meteo gialla: Nogarin, domani scuole aperte

10 ottobre 2018

Maltempo, codice giallo domani, giovedì, per temporali su costa e Arcipelago

Livorno – Sono possibili temporali forti, associati a colpi di vento e grandinate a partire dalle prime ore e per l’intera giornata di domani, giovedì 11 ottobre, su Arcipelago, fascia costiera e zone adiacenti.

La Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha per questo emesso lo stato di vigilanza su queste zone a causa dell’avvicinamento della zona di bassa pressione tra Corsica e Sardegna che interessa le zone costiere e l’Arcipelago.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina della Regione Toscana

Filippo Nogarin:

“ALLERTA METEO GIALLA, DOMANI SCUOLE APERTE

In queste ore sto ricevendo molti messaggi di cittadini preoccupati per alcune notizie confuse che stanno girando su internet circa le condizioni meteo previste per domani.

Noi ci atteniamo ai canali ufficiali.

La Regione ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali sulla costa toscana da mezzanotte di oggi a mezzanotte di domani, 11 ottobre. Il picco delle precipitazioni, stando ai modelli messi a disposizione, è previsto per le 12 di domani. Ma stiamo parlando, per la nostra zona, di 10-20 mm di pioggia. Precipitazioni più copiose sono previste tra la Liguria e la Toscana del nord. Per questo motivo non si ravvisano le condizioni per chiudere le scuole in via precauzionale. In ogni caso la Protezione civile è stata allertata e monitorerà costantemente l’evoluzione della situazione”.