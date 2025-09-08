Home

Cronaca

Allerta meteo gialla per forti temporali

Cronaca

8 Settembre 2025

Allerta meteo gialla per forti temporali

Livorno 8 settembre 2025 Allerta meteo gialla per forti temporali

Domani, martedì 9 settembre, dalle ore 7 fino a mezzanotte

Codice giallo per rischio di forti temporali e rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore

Livorno, 8 settembre 2025 – Dal mattino di domani, martedì 9 settembre, è atteso un peggioramento delle condizione meteo su gran parte del territorio della Toscana, comprese Livorno e Gorgona, con possibilità di precipitazioni temporalesche di forte intensità, con cumulati massimi localmente fino a 60-80 mm e con intensità oraria fino a 50-60 mm/h.

Pertanto la Protezione civile regionale ha emesso un avviso in codice giallo per rischio di forti temporali e rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore. Il codice giallo sarà in vigore domani, martedì 9 settembre, dalle ore 7 fino a mezzanotte.

I temporali potranno essere associati a colpi di vento e grandinate.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali.

in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.