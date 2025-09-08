Allerta meteo gialla per forti temporali
Livorno 8 settembre 2025 Allerta meteo gialla per forti temporali
Domani, martedì 9 settembre, dalle ore 7 fino a mezzanotte
Codice giallo per rischio di forti temporali e rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore
Livorno, 8 settembre 2025 – Dal mattino di domani, martedì 9 settembre, è atteso un peggioramento delle condizione meteo su gran parte del territorio della Toscana, comprese Livorno e Gorgona, con possibilità di precipitazioni temporalesche di forte intensità, con cumulati massimi localmente fino a 60-80 mm e con intensità oraria fino a 50-60 mm/h.
Pertanto la Protezione civile regionale ha emesso un avviso in codice giallo per rischio di forti temporali e rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore. Il codice giallo sarà in vigore domani, martedì 9 settembre, dalle ore 7 fino a mezzanotte.
I temporali potranno essere associati a colpi di vento e grandinate.
I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE
In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali.
in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:
evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;
la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;
prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;
evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;
porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.