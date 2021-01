Allerta meteo gialla per rischio neve e ghiaccio

Home

16 Gennaio 2021

Criticità codice giallo per rischio neve e ghiaccio

Dalle ore ore 21 di oggi alle ore 9 di domani, domenica 17 gennaio

Livorno, 16 gennaio 2021

Il Centro funzionale di Monitoraggio meteorologico della Regione ha emesso un avviso di criticità (codice giallo) per rischio formazione di ghiaccio e precipitazioni nevose durante la notte.

Nello specifico, il codice giallo per ghiaccio sarà valido:

dalle ore 21 di oggi, sabato 16 gennaio, alle ore 9 di domani, domenica 17 gennaio

Riguarderà buona parte della Toscana, compresa la città di Livorno

Sono escluse la Gorgona e le altre isole dell’Arcipelago, e le zone costiere della Toscana meridionale.

Il codice giallo per possibile caduta di neve e nevischio sarà invece in vigore dalla mezzanotte di oggi alle ore 9 di domani, domenica 17 gennaio, e riguarderà alcuni territori della Toscana nord-occidentale, compresa Livorno ed esclusa Gorgona.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile del Comune, i canali informativi sulla viabilità e l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali.

In previsione di neve e ghiaccio si consiglia di spostarsi in auto solo se dotati di pneumatici invernali o catene informandosi preventivamente sulle condizioni della viabilità, di utilizzare se possibile i mezzi di trasporto pubblico, di ridurre la velocità e prestare massima attenzione e prudenza alla guida di autovetture e motocicli per la possibile formazione di ghiaccio sulla pavimentazione stradale.

Potrebbero verificarsi localizzati problemi alla viabilità e interruzioni alla circolazione stradale, temporanei problemi alla reti di distribuzione e isolati black-out.

Si consiglia di ridurre, soprattutto ai cittadini più anziani, le attività all’aperto che comportano il rischio di cadute sulla neve o sul ghiaccio, e l’esposizione prolungata al freddo. Si consiglia di non sostare sotto le alberature per possibili occasionali cadute di rami e rotture di alberi.