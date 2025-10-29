Home

Allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico

29 Ottobre 2025

29 Ottobre 2025

Allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico

Livorno, 29 ottobre 2025 Allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico

La Protezione civile regionale, con il bollettino odierno, ha emanato una serie di avvisi in codice giallo a causa di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, con cumulati abbondanti, che interesseranno gran parte del territorio della Toscana.

Per Livorno e Gorgona è previsto il codice giallo per rischio di forti temporali e rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore, in vigore dalle ore 22 di oggi, mercoledì 29 ottobre, alle ore 18 di domani, giovedì 30 ottobre.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.