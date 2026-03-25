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Cronaca

Allerta meteo gialla per vento e mareggiate

Cronaca

25 Marzo 2026

Allerta meteo gialla per vento e mareggiate

Livorno, 25 marzo 2026 Allerta meteo gialla per vento e mareggiate

Per la presenza di un’area di bassa pressione sul mar Ligure che provocherà nelle prossime ore condizioni di tempo perturbato, il bollettino odierno del Centro funzionale di monitoraggio della Protezione civile regionale stabilisce alcune criticità in codice giallo riguardanti il territorio della Toscana.

Per quanto riguarda Livorno e Gorgona, è previsto il codice giallo per rischio vento in vigore dalle ore 18 di oggi, mercoledì 25 marzo, fino alla mezzanotte (ore 23.59) di domani, giovedì 26 marzo, e il codice giallo per rischio mareggiate in vigore dalle ore 21 di oggi fino alla mezzanotte (ore 23.59) di domani, giovedì 26 marzo.

Sono previsti venti di libeccio (sud-ovest) con forti raffiche fino a 80-100 km/h

con successiva rotazione a maestrale (nord-ovest). Mari da molto mossi ad agitati. Possibilità di isolati e brevi temporali, colpi di vento e occasionali grandinate.

L’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare durante il codice giallo per rischio mareggiate.

Il viale Italia, soprattutto nel tratto tra la Baracchina Bianca e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri, potrà essere chiuso al traffico su indicazione della Protezione civile comunale e della Polizia Municipale, a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti in carreggiata.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di forte vento

fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti;

Come comportarsi in caso di forti mareggiate

evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;

in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;

evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare;

balneazione vietata;

mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.