Home

Cronaca

Allerta Meteo Livorno, sabato scuole chiuse

Cronaca

14 Marzo 2025

Allerta Meteo Livorno, sabato scuole chiuse

Livorno, 14 marzo 2025 Allerta Meteo Livorno, sabato scuole chiuse

È in corso fino alle 23.59 di oggi venerdì 14 marzo un’allerta arancio per temporali forti e fino alle 12.00 di domani 15 marzo allerta arancio per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore.

Il Sindaco ha emesso un’ordinanza con la quale ha disposto anche per domani sabato 15 marzo, e fino alla vigenza dell’allerta arancio e rossa, la chiusura:

◦ di tutte le scuole di ogni ordine e grado;

◦ dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati;

◦ dei centri ludotecari comunali;

◦ dei centri diurni;

◦ dei parchi;

◦ dei cimiteri;

◦ del canile comunale.