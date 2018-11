Home

Allerta meteo, ora c’è l’app per Livorno

12 novembre 2018

Il Comune di Livorno aderisce a “Cittadino Informato”, App per comunicazioni di protezione civile di Anci e Regione Toscana

Innovazione e sicurezza

“CITTADINO INFORMATO” APP PER COMUNICAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Livorno aderisce al sistema realizzato da Anci e Regione Toscana

Livorno 12 novembre 2018. Il Comune di Livorno ha aderito al sistema “Cittadino Informato”, la nuova App per le comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità, realizzata da Anci Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Cispel Toscana (l’associazione regionale delle imprese di servizio pubblico) e Anbi Toscana (l’Associazione dei Consorzi di Bonifica). L’applicazione è scaricabile gratuitamente dai market Apple e Android e assicura all’utente notifiche in tempo reale degli avvisi di allerta meteo, aggiornamenti su comunicazioni di protezione civile e sui provvedimenti che interessano la viabilità del territorio e consente la visualizzazione su mappa delle aree a rischio con abbinate le zone sicure da raggiungere in caso di calamità naturale e i comportamenti corretti da adottare per ciascuna tipologia di rischio.

“Invito tutta la cittadinanza a scaricare questa app gratuita e molto utile. Aiuta a migliorare la consapevolezza degli scenari di rischio del territorio dove viviamo e soprattutto dei corretti comportamenti da adottare nei casi di emergenza. Inoltre la useremo per fornire alcune informazioni di pubblica utilità, come le modifiche alla viabilità per i lavori pubblici, per le quali il tempismo è senz’altro un valore aggiunto” così Filippo Nogarin, sindaco di Livorno, a commento.

“Mi preme chiarire che questa applicazione non andrà a sostituire il sistema di allerta meteo via sms, che sarà sempre attivo. L’applicazione Cittadino Informato sarà solo un ulteriore strumento integrativo che il Comune ha voluto attivare a beneficio della popolazione” conclude il Sindaco di Livorno.

Livorno ha aderito al processo insieme a circa cento altri Comuni della Toscana (tra cui 8 capoluoghi di provincia su 10) e, grazie a un finanziamento ottenuto da Anci Toscana all’interno del programma europeo Transfrontaliero Marittimo “Proterina 3”, ha ottenuto l’inserimento nel sistema “Cittadino Informato” a titolo gratuito.

Grazie ad un accordo siglato a livello regionale tra Anci Toscana, Cispel Toscana e Anbi Toscana il sistema amplia inoltre l’offerta di servizi: sulla App sono consultabili anche tutte le comunicazioni di ASA Livorno relative alle interruzioni di servizio e ai cantieri per lavori all’acquedotto e al sistema fognario, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati nel territorio dal Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa.

Tutti i contenuti della App sono visibili anche sul sito internet www.cittadinoinformato.it.