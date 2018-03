Allerta meteo per vento: domani parchi e scuole chiusi

Allerta meteo arancione per vento forte

Chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, i parchi pubblici, i centri diurni per anziani autosufficienti e non autosufficienti e quelli per disabili

Livorno, 21 marzo 2018 – La Regione Toscana ha diramato questo pomeriggio un bollettino di allerta meteo di livello arancione, dalle ore 00.00 fino alle ore alle ore 17.00 di domani mercoledì 21 marzo, per forte vento.

Una perturbazione in arrivo sull’Italia centrale interesserà infatti in parte anche la Toscana. Al suo seguito è previsto l’ingresso di forti venti di Grecale che interesseranno la zona livornese.

In via cautelativa domani mercoledì 21 marzo saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, i parchi pubblici, i centri diurni per anziani autosufficienti e non autosufficienti e quelli per disabili.

La Protezione Civile indica una serie di raccomandazioni che i cittadini devono sempre osservare in caso di forte vento:

• Evitare di parcheggiare l’auto sotto gli alberi.

• Porre particolare attenzione nel transitare anche a piedi sotto pinete o alberature, e in generale fare comunque attenzione nel transitare a piedi o con mezzi lungo i viali alberati.

• Tenere chiuse le finestre e non lasciare sui terrazzi manufatti che non siano ben fissati.

• Prestare particolare attenzione alla segnaletica stradale e a ogni altra informazione emanata dalle autorità.

• Evitare l’utilizzo di veicoli a due ruote.