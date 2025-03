Home

14 Marzo 2025

Livorno 14 marzo 2025 Allerta Rossa, la situazione non migliora, chiusa Variante a Montenero, le altre strade chiuse in città

Aggiornamento ore 18.20

Le strade chiuse a causa delle fortissime piogge

Livorno, 14 marzo ore 18.00 – La situazione non accenna a migliorare, sta salendo il livello dei rii a causa delle fortissime piogge e per questo sono state prese una serie di decisioni che riguardano la viabilità.

E’ stata chiusa via Firenze.

Anas ha chiuso il Romito

Chiusa la Variante Aurelia, nel tratto sud. E’ possibile percorrerla da Livorno Sud verso Nord.

Chiusa la galleria di Montenero