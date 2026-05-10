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Cronaca

Allerta temporali declassata, scatta allerta Gialla per mareggiate

Cronaca

10 Maggio 2026

Allerta temporali declassata, scatta allerta Gialla per mareggiate

Livorno, 10 maggio 2026 Allerta temporali declassata, scatta allerta Gialla per mareggiate

La Protezione civile regionale, con il bollettino odierno, ha aggiornato il quadro delle criticità in corso sulla Toscana a causa del maltempo. Per quanto riguarda Livorno e Gorgona, è stato declassato a verde il codice giallo per forti temporali con rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore, inizialmente previsto fino alla mezzanotte (ore 23.59) di oggi, domenica 10 maggio.

Per domani, lunedì 11 maggio, codice giallo per rischio mareggiate che sarà in vigore dalle ore 18 fino a mezzanotte.

Previsti venti di libeccio (sud-ovest) e mari molto mossi tendenti ad agitati.

L’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare durante il codice giallo per mareggiate.

Il viale Italia, soprattutto nel tratto tra la Baracchina Bianca e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri, potrà essere chiuso al traffico su indicazione della Protezione civile comunale e della Polizia Municipale, a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti in carreggiata.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti mareggiate osservare i seguenti accorgimenti:

evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;

in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;

evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare;

balneazione vietata;

mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.

Allerta temporali declassata, scatta allerta Gialla per mareggiate