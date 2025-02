Home

21 Febbraio 2025

All’ex cinema Aurora si ricorda la resistenza dei livornesi del maggio 1849

Livorno 21 febbraio 2025 All’ex cinema Aurora si ricorda la resistenza dei livornesi del maggio 1849

A partire da domenica 23 febbraio prenderà il via – nei locali dell’ex-cinema “Aurora” – una serie di iniziative organizzate da Associazione Guide Labroniche, Compagnia Teatrale I Leggendari, Ex Cinema Aurora e Centro Filippo Buonarroti Toscana, in ricordo della resistenza livornese del maggio 1849.

Lo scopo è quello di valorizzare e approfondire il significato storico di quelle giornate durante le quali molti livornesi (insieme a volontari provenienti da altre città d’Italia e d’Europa) si opposero, sulle mura e sulle barricate, alla restaurazione del Granduca, sostenuto dalle baionette e dai cannoni dell’Impero d’Austria.

Quattro conferenze – dibattito (con la cadenza mensile) saranno integrate da una mostra su pannelli roll up (con cronologie delle vicende italiane ed europee del 1848-49, con la cronaca, ora per ora, dei combattimenti in città del 10-11 maggio, con una serie di profili biografici dei protagonisti e di schede relative alle principali testate giornalistiche dell’epoca) – e da momenti di intrattenimento musicale – con canti eseguiti dal coro “Garibaldi d’Assalto” – e teatrale, con gli spettacoli a cura delle Guide Labroniche e della Compagnia “I Leggendari”, tutti improntati su personaggi e fatti legati al 10/11 maggio 1849

Il programma per i mesi di febbraio e marzo prevede:

Martedì 25/2, ore 21.00: “1848-1849. L’osteria dei cospiratori.”

Appuntamento di storia teatralizzata di e con Fabrizio Ottone (Guide Labroniche), con la partecipazione di Ephraim Pepe (I Leggendari);

Giovedì 27/2, ore 17,30: “Buonarrotiani in Toscana e dintorni: i Veri Italiani”

Conferenza-dibattito con il Prof. Fabio Bertini (Comitato Associazioni Risorgimentali).

Introduce Francesco Innocenti (Centro Filippo Buonarroti Toscana);

Martedì 11/2, ore 21.00: “Carlo “Ponce”, governatore di Livorno”

Appuntamento di storia teatralizzata di e con Fabrizio Ottone (Guide Labroniche), con la partecipazione di Ephraim Pepe (I Leggendari);

Martedì 25/3, ore 21.00: “L’affaire Don Maggini”

Appuntamento di storia teatralizzata di e con Fabrizio Ottone (Guide Labroniche), con la partecipazione di Ephraim Pepe (I Leggendari);

Venerdì 28/3, ore 17,30 : “Il ruolo della Massoneria nella Livorno di metà ‘800”

Conferenza-dibattito con Massimo Bianchi (storico locale) e Piergiorgio Lenoci (Centro Filippo Buonarroti Toscana);

La visita alla mostra e la partecipazione alle Conferenze è gratuita.

Per gli spettacoli il costo è di 12€ (bevuta inclusa)

Tessera associativa 5€