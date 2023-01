Home

19 Gennaio 2023

Livorno 19 gennaio 2023 – All’Ex Cinema Aurora Stefano Fassina, presenterà il suo libro “Il mestiere della sinistra”

Il coordinamento 2050, il giorno 20 gennaio 2023, presso Ex Cinema Aurora alle ore 17 30, ingresso gratuito, ha organizzato un momento di confronto e di discussione dove Stefano Fassina, economista e politico, presenterà il suo libro “Il mestiere della sinistra”.

In esso Fassina ricorda quali siano gli interessi sociali che deve rappresentare uno schieramento socialdemocratico e gli impegni da assolvere per fare il suo corso.

L’autore ne discuterà con Stella Sorgente, Consigliera di Cinque Stelle al Comune di Livorno e Maurizio Brotini segreteria CGIL Toscana.

