29 Agosto 2025

All’Ippodromo Caprilli gran finale d’estate con la Fanfara dell’Accademia Navale

Livorno 29 agosto 2025

Dopo un’estate intensa dedicata alle corse al galoppo, l’Ippodromo Caprilli si prepara a chiudere la stagione con un evento speciale all’insegna della musica. Domenica 31 agosto, infatti, lo storico impianto livornese ospiterà il concerto della Fanfara dell’Accademia Navale, diretta dal Maestro Franco Impalà.

L’appuntamento, che inizierà alle ore 21:00, offrirà al pubblico l’occasione di vivere una serata diversa dal consueto, con un repertorio capace di unire tradizione e spirito festoso. L’ingresso sarà gratuito e i cancelli apriranno a partire dalle ore 20:00. Per l’accesso sarà utilizzato esclusivamente l’ingresso di Viale Italia.

Durante la serata sarà attivo anche il servizio bar dell’ippodromo, permettendo ai presenti di godersi lo spettacolo in un’atmosfera conviviale.

Con questo concerto l’Ippodromo Caprilli, reduce dall’ultimo appuntamento con le corse al galoppo di venerdì 29 agosto, saluta il pubblico dando un arrivederci alla prossima stagione e regalando a cittadini e turisti un’ulteriore occasione di incontro e cultura.