3 Agosto 2025

Livorno 3 agosto 2025 All’ippodromo Caprilli la decima giornata con sei corse in programma

Decima giornata della stagione estiva all’ippodromo “Federico Caprilli” con sei corse in programma, inizio

alle ore 20.50 e apertura dei cancelli alle 19:30 con servizio bar attivo.

Domenica dedicata ad alcune delle ville storiche livornesi, sedi di musei e/o fondazioni, punti fermi per la

cultura cittadina. Ricorderemo anche un grandissimo appassionato, Franco Lombardi, che ci ha lasciati

pochi mesi fa.

LE CORSE

Il Premio Franco Lombardi, è una condizionata per i 3 anni sui 1.950 metri. Gold Freedom ha già vinto in

condizionata a Milano e godrà di 4 chili di discarico per la monta del bravo allievo Lorenzo Scalora. Se si

adatterà alla pista, sarà il cavallo da battere. Media (di Max Allegri), dopo due vittorie fiorentine, non si è

piazzata a San Siro ed è al rientro dopo due mesi di pausa. Il terzo nome è quello di Our Biz ma c’è da fare

attenzione a Epimeteo che è al debutto in Italia dopo aver svolto la prima parte della carriera (vincendo

anche una corsa) in Inghilterra agli ordini di Marco Botti.

Il Premio Villa Henderson è un handicap per le femmine di 3 anni e oltre sui 1.500 metri. Dopo due vittorie

consecutive in categoria di minima, Spiritosa punta a un difficile tris salendo un po’ di categoria. L’impegno

non è dei più semplici ma è possibile. Nire torna in una categoria alla sua portata: il peso è impegnativo ma

può lottare almeno per una piazza. Falconetta paga la vittoria livornese con il peso massimo ma …

attenzione! Black horse è la rientrante Bagliore.

Il Premio Villa Trossi, handicap per i cavalli di 3 anni e oltre sui 1.950 metri. Dopo la corsa di rientro

Conquering Eagle ambisce al risultato pieno. All’opposizione la coppia di Andrea Picchi, forte di Curaro Light

e Mr Coalville (seduce da due vittorie consecutive). La regolarità nel rendimento segnala anche Maria Sole.

