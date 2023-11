Home

9 Novembre 2023

Livorno 9 novembre 2023 – All’ITI un nuovo laboratorio di microbiologia

Venerdi 10 novembre, alle 16, nei locali dell’ITI Galilei, al 4^ piano, si terrà l’inaugurazione di un nuovo laboratorio, quello di Microbiologia che è stato recentemente realizzato grazie alla consistente donazione di arredi e strumentazioni effettuata dall’azienda TAKEDA, dedita da oltre trenta anni alla produzione di farmaci plasmaderivati.

Per l’occasione, in qualità di Head of quality, saranno presenti alla cerimonia inaugurale Stefano Navarri, Ilenia Cecchini e Claudia Crucitti che spiegheranno le motivazioni per le quali TAKEDA ha sostenuto l’iniziativa scolastica e sulle quali, in generale, fondono la loro politica di responsabilità sociale nel territorio.

Il Prof. Petrucci del Dipartimento di biotecnologie sanitarie dell’ITI nonchè responsabile del Laboratorio neo-allestito si dice molto soddisfatto di quanto realizzato a Scuola, soprattutto per gli studenti che potranno così effettuare all’interno anche esperienze didattiche complesse, in grado di ricreare attività reali di laboratorio.

Le strumentazioni presenti come i microscopi ottici composti dotati di telecamere e i microscopi a fluorescenza permetteranno la produzione di contenuti multimediali “in house” quali immagini, video, siti web e presentazioni, utilissimi agli studenti, ad integrazione dei sussidi e materiali didattici tradizionalemte già in uso.

Il laboratorio sarà poi in grado di incentivare le collaborazioni interdipartimentali già attive all’ITI , in particolare per gli approfondimenti possibili in ambito chimico e nel campo della fisica che hanno già dato vita al progetto “Biosensore”, volto al monitoraggio continuo delle reazioni biochimiche attuate in ambito diagnostico con possibilità di accedere in remoto ed in tempo reale ai dati da utilizzare nel corso delle lezioni e da sottoporre successivamente a studio e verifica in classe.

Insomma un Laboratorio ambizioso, munito di attrezzature e tecnologie di punta, a forte impatto didattico che verrà intitolato per l’importanza che assumerà nella Scuola alla memoria di uno stimato ed amato collega dell’area chimica, prematuramente scomparso, al Prof. Alessandro Guidi, rappresentato per l’occasione dai familiari.

Aprirà l’evento la Dirigente Scolastica dell’ITI, Manuela Mariani, che durante la cerimonia scoprirà una targa in onore ed in ricordo dell’amato insegnante.

