9 Ottobre 2023

Livorno 9 ottobre 2023 – Alloggi Chiccaia e G. Bruno, Vaccaro: “quadro sconfortante confermato in commissione”

Costanza Vaccaro (gruppo misto in consiglio comunale): Alla luce degli aggiornamenti emersi nella commissione congiunta è stato confermato un quadro sconfortante per la questione degli alloggi di via G.Bruno e blocco della Chiccaia

“Lentezze assurde per gli alloggi della Chiccaia e di Via G.Bruno.

Pare impossibile, ma l’Amministrazione comunale incontra difficoltà insormontabili persino a far partire i programmi d’edilizia sociale.

Questo è emerso nel corso della commissione congiunta convocata per trattare un nostro atto.

Ci riferiamo in particolare a via Giordano Bruno e al blocco della Chiccaia a Shangay, ovvero 114 alloggi pubblici destinati alle famiglie bisognose; finanziati rispettivamente dieci e sette anni fa, rimasti nei cassetti del Comune a causa delle sue inefficienze.

Ritardi assurdi che in via G. Bruno, hanno incrementato il degrado e l’insicurezza che in questi anni hanno rovinato la serenità dei tanti cittadini perbene che vi risiedono.

Per la Chiccaia invece, gli anni perduti in assurde tergiversazioni potrebbero determinare

la revoca dello stanziamento.

La legge del 2016 con cui è finanziato l’intervento, infatti, fissa al 31 Dicembre 2024 il tempo massimo per l’ultimazione dei nuovi edifici, una circostanza ormai non più realizzabile.

A tutto ciò, dobbiamo aggiungere i danni procurati alle finanze comunali; per il fatto che entrambi i progetti costeranno molto di più di quanto era stato previsto e finanziato all’origine, a causa dell’aumento dei prezzi.

In ballo, quindi, non c’è solo il tempo perduto senza fornire risposte al bisogno sociale, con la mancata riqualificazione dei due quartieri degradati, ma anche il costo aggiuntivo a cui dovrà far fronte il Comune con fondi propri, cioè nostri, per integrare i finanziamenti iniziali, ormai non più sufficienti. Solo per la Chiccaia, si parla di un milione e 800 mila euro.

Una cifra che ha costretto l’Amministrazione a rimpicciolire l’intervento: per ora si costruiranno 42 alloggi, poi si vedrà.

Di fronte a simili scenari locali, quale credibilità possono avere le richieste di nuove risorse avanzate al Governo, se l’Amministrazione non riesce a impiegare quelle di cui già dispone, anzi rischia addirittura di perderle per il mancato rispetto delle scadenze?”

