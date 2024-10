Home

Alloggi Erp, da oggi le domande

3 Ottobre 2024

Alloggi Erp, da oggi le domande

Livorno, 3 ottobre 2024 – Alloggi Erp, da oggi le domande

Da oggi, giovedì 3 ottobre sarà possibile presentare la domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione in locazione ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Livorno anno 2024.

Le domande devono essere presentate online (dal 3 ottobre al 3 dicembre) tramite la piattaforma dei servizi online del Comune di Livorno all’indirizzo https://www.comune.livorno.it/casa/citel_bandi.asp



Il bando 2024 è un nuovo bando generale e la relativa graduatoria definitiva sostituirà integralmente la vigente graduatoria definitiva integrata 2020-2022. Chi non presenterà la domanda per il bando 2024 non sarà inserito in graduatoria.

Sono pertanto invitati a presentare domanda i nuclei familiari interessati già collocati nella graduatoria vigente, i nuovi aspiranti all’assegnazione di un alloggio nonché tutti i titolari di utilizzo autorizzato ai sensi dell’art 14 della legge regionale n. 2/2019 o di assegnazione provvisoria ai sensi della normativa previgente (L.R. 96/96).

I requisiti di accesso sono stabiliti dalla legge regionale e sono indicati nel Bando. Ecco una sintesi dei requisiti principali:

cittadinanza italiana o di Stato dell’Unione Europea oppure se stranieri possesso di un permesso di soggiorno di durata almeno biennale e svolgimento di attività lavorativa;

residenza anagrafica o sede di attività lavorativa nel Comune di Livorno;

attestazione ISEE non superiore ad €. 16.500;

assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione (salvo alcune eccezioni previste dalla legge);

non titolarità di autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni con potenza superiore a 80 kw (110 CV), salvo eccezioni previste dalla legge;

valore patrimonio mobiliare indicato nell’ISEE 2024 non superiore a €. 25.000.

Sono previsti altri requisiti per i quali si rinvia alla lettura del Bando.



Per la presentazione della domanda è necessario identificarsi digitalmente tramite SPID e da pc tramite Carta d’Identità Elettronica o Tessera Sanitaria con PIN attivo. In questi ultimi due casi occorre un apposito lettore.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo ai numeri 0586 820410 – 820419 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle 17.30 oppure inviare una mail all’indirizzo casa@comune.livorno.it

Chi ha difficoltà a presentare la domanda online può ricevere assistenza gratuita alla compilazione presso i seguenti Centri assistenza/CAF/Associazioni convenzionati con il Comune di Livorno:

A.I.C. (via Garibaldi, 100) – 0586/892419, livorno.aic@aicnazionale.com

Ce.S.D.I Cooperativa (piazza Garibaldi, Baracchina 56) – 3208285747, coopcesdilivorno@gmail.com

Livornoservice s.r.l. (via Lamarmora, 4) – 0586/211548, 3939551530 segreteria@confartigianatolivorno.it

SICET Livorno (via Goldoni, 73) – 0586/899732, 3348843566 livorno@sicet.it

SUNIA (via Giotto Ciardi, 8) – 3455826895 sunia.livorno@sunia.it

U.S.B. (via Cestoni, 5) – 0586/899897, livorno.asia@usb.it

USPPIDAP Via G.Verdi, 24 – 0586/280847 – 380 6465180 inm.livorno@gmail.com

Si consiglia di richiedere l’appuntamento ai Centri Assistenza con congruo anticipo rispetto alla scadenza del bando.

Ulteriori informazioni sono disponibili su questo sito alla pagina https://www.comune.livorno.it/ufficio-casa/servizi-erogati/assegnazione-locazione-alloggi-edilizia-residenziale-pubblica-erp