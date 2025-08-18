Alloggi Erp, il Comune di Rosignano approva graduatoria definitiva
Rosignano Marittimo (Livorno) 18 agosto 2025 Alloggi Erp, il Comune di Rosignano approva graduatoria definitiva
Approvata la graduatoria definitiva (decreto n. 2038 del giorno 13 agosto 2025) relativa al bando di concorso generale per l’assegnazione di alloggi ERP 2024 / 2025 (Edilizia Residenziale Pubblica). Per consultare la graduatoria dei richiedenti ammessi e non ammessi clicca qui.
Si informa che la pubblicazione della graduatoria definitiva avviene con l’omissione: nomi dei soggetti ammessi e dettaglio dei loro punteggi conseguiti inseriti nell’allegato A, nomi dei soggetti escusi e motivazione della loro esclusione inseriti nell’allegato B.
I soggetti sopra indicati sono individuati tramite il numero di protocollo della loro domanda di partecipazione al bando.
La graduatoria integrale rimarrà comunque a disposizione e visionabile, secondo gli usi consentiti dalle leggi in materia, presso l’Unità Operativa Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Rosignano Marittimo.