Alloggi Erp in locazione semplice, approvata la graduatoria

21 Giugno 2025

Livorno, 21 giugno 2025 Alloggi Erp in locazione semplice, approvata la graduatoria

E’ stata approvata la graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso E.R.P. per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in locazione semplice, anno 2024. La graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio On Line e al seguente link https://www.comune.livorno.it/ it/servizi/locazione-di- alloggi-di-edilizia- residenziale-pubblica-erp Sezione Documenti

Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali la graduatoria definitiva è pubblicata con l’indicazione del solo numero di domanda . I concorrenti interessati potranno prendere visione della posizione in graduatoria riportata nell’ultima colonna della tabella.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare direttamente l’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno abitativo del Comune di Livorno ai seguenti numeri: 0586 820410 – 0586 820419 nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30 oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: casa@comune.livorno.it.