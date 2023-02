Alloggi Erp sgomberati quattro appartamenti occupati in via Bixio e Stenone

Home

Livorno 15 febbraio 2023

Dalle prime ore della mattina fino alle ore 13 è stata effettuata un’operazione per liberare sei alloggi popolari occupati abusivamente, tra via Bixio e via Stenone, a Livorno.

La partecipazione di polizia municipale, polizia e carabinieri, ha permesso di svolgere l’operazione senza tensioni. Gli alloggi sono stati chiusi con le grate e saranno riassegnati in seguito.

Tra i quattro alloggi, uno era occupato non stabilmente, mentre gli altri erano abitati da una coppia di giovani sui 20 anni, una donna e una famiglia con due bambini.

Questa operazione si inserisce nella più ampia lotta contro le occupazioni abusive di alloggi popolari, un fenomeno che in molte città italiane sta diventando sempre più preoccupante.

Grazie a queste azioni, si cerca di garantire il diritto alla casa a chi ne ha realmente bisogno, contrastando allo stesso tempo fenomeni di illegalità e abusi.

