Alloggi popolari insalubri, Giorgia Meloni porta il caso in tv

13 gennaio 2020

Il Comune annuncia interventi straordinari di manutenzione sul patrimonio abitativo comunale

Livorno 13 gennaio 2020 – L’intervento dell’onorevole Giorgia Meloni alla trasmissione “Dritto e Rovescio” condotta da Del Debbio su Rete4.

Il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per aver portato all’attenzione nazionale durante la trasmissione “Dritto e Rovescio” il caso irrisolto di una famiglia che vive da anni in un alloggio di emergenza abitativa a Livorno, chiedendo al conduttore televisivo di realizzare una puntata specifica sul caso.

L’onorevole Giorgia Meloni (FdI) alla trasmissione “Dritto e Rovescio” parla del caso Livorno

La visita di Giorgia Meloni alla famiglia Fraia (dal minuto 21) durante la campagna elettorale di Livorno (Diretta video )

Fratelli d’Italia Livorno ringrazia Giorgia Meloni

“Il coordinamento provinciale Fratelli d’Italia da sempre impegnato nel dar voce alle problematiche sociali, abitative, ringrazia il Presidente di Fratelli d’Italia Onorevole Giorgia Meloni per aver portato all’attenzione nazionale durante la trasmissione “Dritto e Rovescio” andata in onda giovedì 9 Gennaio 2020 su Rete 4, l’annosa e tuttora irrisolta emergenza abitaJva della Famiglia Di Fraia”.

Le richieste di Fratelli d’Italia Livorno

“Chiediamo con fermezza che l’amministrazione ed i vertici di Casalp si assumano le proprie responsabilità per la cattiva gestione in questi anni del patrimonio abitativo popolare.

Cattiva gestione che ha portato a rilegare intere famiglie in appartamenti privi delle più comuni norme igenico sanitarie pregiudicando anche in maniera seria lo stato di salute di chi vi abita.

Ci auspichiamo che gli uffici comunali preposti valutino quanto prima possibile un cambio di alloggio tempestivo per la famiglia Di Fraia che continua ad essere inascoltata e non tutelata da chi ha la responsabilità dell’igiene e della sanità pubblica ossia il Sindaco di Livorno”.

Il Comune di Livorno annuncia un bando per finanziare interventi di sanificazione e l’installazione di impianti di riscaldamento in alloggi ERP

Intanto il Comune di Livorno annuncia il via ad una serie di interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo comunale, tesi a rispondere alle tante situazioni di disagio.

Un piano, straordinario appunto, che prevede un impegno finanziario per un importo complessivo di 2 milioni di euro a carico del Comune di Livorno, di Casalp e della Regione Toscana.

Lo hanno annunciato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Comunale, l’assessore al Sociale e Casa Andrea Raspanti insieme al presidente di Casalp Marcello Canovaro.

In primis è stato presentato un bando pubblicato da Casalp per un ammontare complessivo di 800 mila euro, per finanziare interventi di sanificazione e l’installazione di impianti di riscaldamento in alloggi ERP che presentano problemi di insalubrità.

Si tratta di un’azione tesa alla realizzazione di impianti di riscaldamento all’interno degli alloggi, mediante erogazione di contributi agli assegnatari (che dovranno materialmente realizzare l’impianto tramite propri tecnici) o, in caso di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico, con costi a totale carico dell’azienda.