All’ospedale di Cecina arrivano le stelle di Natale di Coldiretti

22 Dicembre 2021

Cecina (Livorno), 22 dicembre 2021

La direzione ospedaliera di Cecina ringrazia la Coldiretti Livorno, il cui direttore è Francesco Ciarrocchi, per la donazione delle stelle di Natale come segno benaugurale per le festività natalizie e di fine anno. La consegna è avvenuta stamani. Per l’ospedale erano presenti la direttrice, Giovanna Poliseno, e altri membri della struttura ospedaliera e della direzione infermieristica. Per Coldiretti Livorno erano presenti Riccardo Picchi, Francesco Bertanzon, Simone Ferri Graziani e Federico Fabiani.

Come si legge sul sito della Coldiretti Livorno, la donazione rientra nell’iniziativa “Stelle in corsia “con cui florovivaisti e agricoltori di Coldiretti Toscana vogliono essere vicini al personale ospedaliero impegnato in prima linea contro il Covid e a tutti coloro che si vaccineranno in questi giorni di festa, con l’intento di portare un tocco di colore, festa e bellezza all’interno degli ambienti ospedalieri e valorizzare una delle piante delle feste più amate.

