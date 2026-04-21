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All’ospedale di Piombino inaugurato il nuovo Servizio psichiatrico di diagnosi e cura

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21 Aprile 2026

All’ospedale di Piombino inaugurato il nuovo Servizio psichiatrico di diagnosi e cura

Piombino (Livorno) 21 aprile 2026 All’ospedale di Piombino inaugurato il nuovo Servizio psichiatrico di diagnosi e cura

Il nuovo servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) dell’ospedale Villamarina di Piombino è stato inaugurato dall’assessore Monia Monni. Al taglio del nastro erano presenti Maria Letizia Casani, direttore generale dell’ASL Toscana nord ovest, Giovanna Poliseno, direttrice del presidio ospedaliero di Cecina e Piombino e Portoferraio, Laura Brizzi, direttrice della Società della salute e della Zona distretto Valle Etrusche, Jacopo Massei, direttore del dipartimento Salute mentale dell’ASL, Annalisa Burgalassi, direttrice della struttura di Psichiatria di Cecina, Piombino e Portoferraio, Giorgio Albanese, responsabile Salute mentale di Piombino, Francesco Ferrari, sindaco di Piombino, Lia Burgalassi, sindaca di Cecina, Jessica Callaioli, assessora del Comune di Castagneto Carducci.

“La disponibilità di un servizio psichiatrico di diagnosi e cura consentirà una risposta più tempestiva e appropriata ai bisogni assistenziali in fase acuta – ha detto Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Asl Toscana nord ovest – la struttura inaugurata oggi conta nove posti letti e cinque nuovi medici hanno implementato l’equipe multiprofessionale: dodici infermieri, un coordinatore e sette operatori socio-sanitari compongono il resto del personale”.

La nuova struttura è stata realizzata attraverso un finanziamento di un milione e 180mila euro con fondi provenienti dal cosiddetto articolo 20.

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per un incontro tra l’assessore Monni e il personale dell’ospedale sulle principali tematiche che interessano il nosocomio piombinese.

“Cecina e Piombino sono un ospedale unico e tale rimarranno – ha detto l’assessora – su un territorio così piccolo non possiamo permetterci due ospedali che fanno lo stesso mestiere: possiamo però valorizzare le caratteristiche, vocazioni, specialità e competenze di ciascuno dei due stabilimenti ed è quello che faremo”.

L’ospedale di Piombino conta circa 143 posti letto, 21.508 accessi al pronto soccorso, 4058 ricoveri, 1872 prestazioni ambulatoriali garantite dal reparto di oncoematologia ed ha una spiccata vocazione chirurgica con buoni numeri (1926 interventi nel 2025). Nei prossimi mesi, a settembre 2026, partirà il cantiere del pronto soccorso. L’investimento è di cinque milioni e 734 mila euro. Complessivamente nella zona delle Valli Etrusche ed Elba sono in corso lavori finanziati (non solo con i fondi del Pnrr) per ristrutturazioni e costruzione di ambienti sanitari per oltre 34 milioni.