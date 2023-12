Home

Allure Red nel Fosso Cateratto rosso, sospetto sversamento doloso

28 Dicembre 2023

La verità dietro la colorazione anomala

Il Comune di Collesalvetti comunica i risultati delle analisi condotte da ARPAT in merito all’insolito episodio di colorazione osservato nel fosso Cateratto di Stagno

Le analisi di ARPAT hanno rivelato la presenza di un alto contenuto di sostanza organica (COD = 375 mg/L), benzoaldeide e di una sostanza conosciuta commercialmente come E129 (Allure Red).

Queste sostanze sono comunemente utilizzate nell’industria alimentare, rispettivamente come conservante chimico e colorante.

Sulla base di queste informazioni, ARPAT ipotizza che sia stato effettuato uno sversamento nel corso d’acqua di un prodotto alimentare che contiene il colorante E129.

Il Comune di Collesalvetti congiuntamente ad ARPAT hanno inoltrato alla Procura della Repubblica una notizia di reato contro ignoti per l’episodio doloso.

Allura Red AC è un colorante azoico rosso che ha diversi nomi, tra cui FD&C Red 40. [1] È usato come colorante alimentare e ha il numero E E129.

Di solito è fornito come sale rosso sodico, ma può anche essere utilizzato come sali di calcio e potassio. Questi sali sono solubili in acqua. In soluzione, la sua assorbanza massima è di circa 504 nm. [2]: 921

Il rosso allura, FD&C Red No. 40 è prodotto accoppiando l’acido 5-ammino-4-metossi-2-toluensolfonico diazotizzato con l’acido 6-idrossi-2-naftalene solfonico in una reazione di accoppiamento azoico

