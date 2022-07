Home

All'US Livorno arriva il cubano Samon Reider Rodríguez

11 Luglio 2022

All’US Livorno arriva il cubano Samon Reider Rodríguez

Livorno 11 luglio 2022 – All'US Livorno arriva il cubano Samon Reider Rodríguez

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato l’attaccante Samon Reider Rodríguez

Samon Reider Rodríguez, classe 1988, nato a Guantánamo (Cuba 🇨🇺) e cresciuto nel settore giovanile della Juventus.

Rodríguez ha giocato a lungo tra serie C e D con le maglie di Cecina, Poggibonsi, Alessandria, Pergolettese, Bassano, Casale, Matera, Seravezza, Reggiana, Audace Cerignola, Casarano e Lavello. Per lui anche un’esperienza all’Olhanense, in Portogallo, nel 2019.

