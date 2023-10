Home

Basket

22 Ottobre 2023

All’Us Livorno Basket non basta una grande prova per vincere a Siena

Livorno 22 ottobre 2023 – All’ Uappala Us Livorno Basket non basta una grande prova per vincere a Siena

Una sconfitta senza nulla di cui rimproverarsi. Uappala UsLivorno ha ceduto sportivamente le armi sul campo della corazzata Costone Siena (78-71), dopo aver combattuto per 40 minuti, con grande intensità difensiva, guidata dall’ispirata prestazione offensiva del capitano Alessio Iardella, incontenibile con ben 31 punti realizzati, ed un sonoro 8/13 dalla grande distanza.

Le parole dell’assistant coach Alberto Ramagli: «Una delle migliori prestazioni, corali, di squadra, che abbiamo fatto dall’inizio dell’anno. Durante la settimana abbiamo cercato di alleggerire la testa dei ragazzi, dando pochi concetti ma decisi e importanti. Credo che durante la partita questo si sia visto. Purtroppo per noi, loro sono la squadra più forte, e anche dare il meglio non basta. Hanno fatto canestri difficili, importanti, in situazioni nelle quali mancavano due o tre secondi alla fine dell’azione. Però noi da questa partita tiriamo fuori tanto di buono, e quello che non è stato buono ci servirà ovviamente per crescere».

Il tabellino: Baggiani 2, Del Monte 4, Iardella 31, Pantosti 4, Bertolini 9, Bernardini 6, Fantoni 1, Simonetti, Mori 11, Dell’agnello 3. All Mori. Ass. Ramagli

