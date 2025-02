Alluvione Campiglia, ringraziati tutti ma non la Municipale. La lettera di ANVU

con la presente ANVU, la più rappresentativa associazione apartitica ed apolitica della Polizia Locale sin dal 1981, esprime il suo stupore e la propria disapprovazione per quanto sta accadendo nel vostro Ente sulle questioni riguardanti la Polizia Municipale. Fermo restando che la Legge NON consente di trasformare un Corpo di Polizia Municipale in un servizio, in quanto questa operazione equivale ad un vero e proprio “declassamento” contra legem .. ( cfr. Sent. Consiglio di stato allegate), restando in tema di alluvione, nonostante l’apporto degli Agenti ed Ufficiali del Corpo sia stato fondamentale per il corretto funzionamento del COC anche in orario notturno (quando altri, pur dipendenti pubblici, ex adverso erano fuori servizio nonostante l’emergenza) svolgendo turni massacranti anche di 18 ore consecutive, appare inspiegabile che in occasione della cerimonia di saluto del nuovo anno, l’Amministrazione abbia premiato tutti, e sottolineiamo tutti, compresi “appartenenti a sodalizi dal nome “bizzarro”” come da elenco pubblicato sui media, non abbia minimamente considerato gli appartenenti alla Polizia Municipale.