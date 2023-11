Home

Alluvione e ritiro oggetti danneggiati: Salvetti interpellato risponde e Aamps al lavoro per risolvere

14 Novembre 2023

Livorno 14 novembre 2023 – Alluvione e ritiro oggetti danneggiati: Salvetti interpellato risponde e Aamps al lavoro per risolvere

A seguito dell’alluvione del 2 novembre scorso, è stato attivo per 10 giorni il ritiro gratuito degli oggetti danneggiati dall’acqua.

Davide un residente di via del Limoncino colpito dall’alluvione si è trovato in una situazione particolare e purtroppo come lui nel quartiere di Salviano ci sono altre persone (alcune delle quali anziane e sole) che si ritrovano ancora con gli oggetti danneggiati da far portare via.

“Il secondo giorno dopo l’alluvione, grazie ad un amico che aveva un camion -racconta Davide- ho caricato tutto quello che potevo, ho fatto dei viaggi all’isola ecologica ed ho scaricato tutto.

Non ho buttato via alcuni elettrodomestici come la lavatrice, la stufa a pellet e altri perchè ho provato a salvarli. Ho provato ad asciugarli, smontarli e pulirli dal fango nella speranza di poterli salvare. Purtroppo però il loro recupero non è stato possibile.

Ritrovandomi questi oggetti irrecuperabili ho chiamato il servizio di ritiro – continua Davide- ma; con rammarico ho scoperto che dopo 10 giorni il servizio gratuito di racconta era terminato, e che; se volevo il ritiro dovevo pagare”.

Davide non si è dato pervinto ha iniziato a fare una serie di telefonate poi ha scritto a Luca Salvetti

“Il Sindaco di Livorno mi ha prontamente risposto ed ha chiesto ad Aamps di risolvere il problema. – Dichiara Davide.-

Aamps sta in queste ore lavorando per riattivare il sevizio di ritiro gratuito al momento sospeso, conclude Davide che ringrazia Sindaco e Aamps”.

Ricordiamo ai lettori interessati il numero verde e quello di rete fissa per contattare l’azienda Aamps per concordare modalità e giorno del ritiro. Numero Verde 800 031 2666, rete fissa 0586 416350

