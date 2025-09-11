Alluvione Elba, polizia con una sola auto impossibilitata a rispondere alle richieste dei cittadini. La denuncia del SAP
Porto Azzurro (Isola d’Elba, Livorno) 11 settembre 2025 Alluvione Elba, polizia con una sola auto impossibilitata a rispondere alle richieste dei cittadini. La denuncia del SAP
Emergenza sicurezza all’Elba, l’allarme del SAP: “Poliziotti senza mezzi, cittadini senza tutele”
All’Isola d’Elba torna a esplodere la questione della carenza di risorse nelle forze dell’ordine. Durante l’ultima ondata di maltempo che ha colpito Portoferraio, con strade trasformate in fiumi e famiglie in difficoltà, gli agenti del Commissariato si sono trovati nell’impossibilità di intervenire: a disposizione avevano una sola autovettura operativa per l’intero territorio.
A denunciare la situazione è la Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), che parla di condizioni “intollerabili” per uomini e mezzi, accusando l’amministrazione di promesse mai mantenute e chiedendo un piano urgente per garantire operatività e sicurezza ai cittadini e agli agenti.
Di seguito il comunicato del sindacato SAP a firma Luca TOMMASIN, Vice Segretario Provinciale Aggiunto e Consigliere Nzionale SAP
“Mentre a Portoferraio la pioggia trasformava le strade in fiumi in piena, mentre le famiglie cercavano rifugio ai piani alti, mentre la Protezione Civile lanciava l’ennesima allerta meteo, i poliziotti del Commissariato erano fermi, impossibilitati ad intervenire, perché disponevano di una sola autovettura operativa, per un territorio vasto ed isolato.
Un’unica autovettura dopo sette giorni senza alcun mezzo e con le pattuglie ferme, nonostante l’allerta arancione e la popolazione in difficoltà.
Di fronte alle numerosissime richieste di aiuto e di intervento che pervenivano al centralino del Commissariato, si ascoltava impotenti per l’impossibilità di dare risposte concrete in termini di operatività.
Che il Commissariato soffra di una cronica carenza di uomini e di mezzi di servizio non è un fatto nuovo o di cui l’Amministrazione non ne sia a conoscenza.
Il Sap da tempo denuncia una situazione intollerabile nei Commissariati più decentrati della provincia di Livorno: dotazioni insufficienti; organici ridotti; strutture inadeguate.
L’Amministrazione ha sempre risposto con promesse mai mantenute. E di tutto questo chi ne paga le conseguenze? i colleghi impiegati in prima linea; i cittadini che contano sulla presenza dello Stato; la credibilità delle istituzioni.
A chi di competenza chiediamo:
Qual è il piano per garantire operatività alla Polizia nei territori insulari? Quando arriveranno i mezzi necessari per poter affrontare le situazioni di emergenza? Quando ancora dobbiamo aspettare per essere messi in condizione di lavorare? L’allarme è reale poiché: i fenomeni meteo estremi sono sempre più frequenti (tre eventi meteorologici intensi all’Elba solo nel 2025); l’Elba è un isola e non deve essere considerata come una periferia abbandonata; chi indossa una divisa non può essere lasciato solo, ma va messo in condizione di poter intervenire in tutte le situazioni di emergenza che si verificano”.