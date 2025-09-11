Home

Provincia

Isole

Elba

Alluvione Elba, polizia con una sola auto impossibilitata a rispondere alle richieste dei cittadini. La denuncia del SAP

Elba

11 Settembre 2025

Alluvione Elba, polizia con una sola auto impossibilitata a rispondere alle richieste dei cittadini. La denuncia del SAP

Porto Azzurro (Isola d’Elba, Livorno) 11 settembre 2025 Alluvione Elba, polizia con una sola auto impossibilitata a rispondere alle richieste dei cittadini. La denuncia del SAP

Emergenza sicurezza all’Elba, l’allarme del SAP: “Poliziotti senza mezzi, cittadini senza tutele”



All’Isola d’Elba torna a esplodere la questione della carenza di risorse nelle forze dell’ordine. Durante l’ultima ondata di maltempo che ha colpito Portoferraio, con strade trasformate in fiumi e famiglie in difficoltà, gli agenti del Commissariato si sono trovati nell’impossibilità di intervenire: a disposizione avevano una sola autovettura operativa per l’intero territorio.

A denunciare la situazione è la Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), che parla di condizioni “intollerabili” per uomini e mezzi, accusando l’amministrazione di promesse mai mantenute e chiedendo un piano urgente per garantire operatività e sicurezza ai cittadini e agli agenti.

Di seguito il comunicato del sindacato SAP a firma Luca TOMMASIN, Vice Segretario Provinciale Aggiunto e Consigliere Nzionale SAP

“Mentre a Portoferraio la pioggia trasformava le strade in fiumi in piena, mentre le famiglie cercavano rifugio ai piani alti, mentre la Protezione Civile lanciava l’ennesima allerta meteo, i poliziotti del Commissariato erano fermi, impossibilitati ad intervenire, perché disponevano di una sola autovettura operativa, per un territorio vasto ed isolato.

Un’unica autovettura dopo sette giorni senza alcun mezzo e con le pattuglie ferme, nonostante l’allerta arancione e la popolazione in difficoltà.

Di fronte alle numerosissime richieste di aiuto e di intervento che pervenivano al centralino del Commissariato, si ascoltava impotenti per l’impossibilità di dare risposte concrete in termini di operatività.

Che il Commissariato soffra di una cronica carenza di uomini e di mezzi di servizio non è un fatto nuovo o di cui l’Amministrazione non ne sia a conoscenza.

Il Sap da tempo denuncia una situazione intollerabile nei Commissariati più decentrati della provincia di Livorno: dotazioni insufficienti; organici ridotti; strutture inadeguate.

L’Amministrazione ha sempre risposto con promesse mai mantenute. E di tutto questo chi ne paga le conseguenze? i colleghi impiegati in prima linea; i cittadini che contano sulla presenza dello Stato; la credibilità delle istituzioni.

A chi di competenza chiediamo:

Qual è il piano per garantire operatività alla Polizia nei territori insulari? Quando arriveranno i mezzi necessari per poter affrontare le situazioni di emergenza? Quando ancora dobbiamo aspettare per essere messi in condizione di lavorare? L’allarme è reale poiché: i fenomeni meteo estremi sono sempre più frequenti (tre eventi meteorologici intensi all’Elba solo nel 2025); l’Elba è un isola e non deve essere considerata come una periferia abbandonata; chi indossa una divisa non può essere lasciato solo, ma va messo in condizione di poter intervenire in tutte le situazioni di emergenza che si verificano”.

Alluvione Elba, polizia con una sola auto impossibilitata a rispondere alle richieste dei cittadini. La denuncia del SAP