Cronaca

21 Ottobre 2024

Livorno 21 ottobre 2024 – Alluvione: gli INTERIORAMA “sott’acqua” chiedono aiuto, Comprate il nostro disco

L’appello degli INTERIORAMA, la band livornese colpita dall’alluvione dei giorni scorsi

“I nostri studi, le nostre sale prove, luoghi che usiamo per creare, scrivere, comporre, suonare, registrare e immagazzinare i nostri strumenti musicali sono nel cuore della Val di Cornia, dove le zone degli Affitti e del Cafaggio purtroppo sono tra le più danneggiate. Ci rammarica dire che quello che è elettronico e di legno è tutto da buttare. Chiediamo un po’ di solidarietà: comprate il nostro disco, i nostri singoli, aggiungeteli alle vostre playlist…noi li abbiamo concepiti proprio lì”

Tra le aree più colpite dal forte mal tempo dei giorni scorsi c’è la Toscana, per le cui province di Livorno, Pisa, Siena, Grosseto, Pistoia e Città metropolitana, il Presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato un nuovo stato d’emergenza.

Ed è proprio dal cuore quest’area, dalla Val di Cornia, dalle zone degli Affitti e del Cafaggio, che arriva l’appello lanciato stamattina sui social dagli INTERIORAMA, band livornese appena rientrata “alla base” dopo un lungo tour estivo che li ha visti esibirsi in alcune delle più importanti città italiane e alle prese con le fasi finali della registrazione del secondo disco.

“Vorremmo trovare le parole giuste per chiedere aiuto e far sì che il nostro messaggio arrivi a più persone possibili, ma non sappiamo se ne esistono di migliori rispetto alle immagini che vi stiamo mostrando; quindi, vi diremo solamente nella maniera più lineare ed oggettiva che siamo in ginocchio.