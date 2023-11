Home

15 Novembre 2023

Livorno, 15 novembre 2023 – Alluvione, in corso di definizione da parte della Regione Toscana la procedura per il censimento dei danni

È in corso di definizione da parte della Regione Toscana la procedura per il censimento dei danni provocati dagli eventi alluvionali e richiesta di sostegno in modo che sia più semplice possibile.

La procedura per cittadini e imprese avverrà per Comune di residenza su portale della Regione Toscana. Appena verrà pubblicata seguirà adeguata comunicazione.

Non appena possibile sarà data evidenza sulle procedure sulla rete civica del Comune

