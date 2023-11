Home

18 Novembre 2023

Alluvione, interventi urgenti e tempestivi, Giani firma ordinanza

Livorno 18 novembre 2023 – Alluvione, interventi urgenti e tempestivi, Giani firma ordinanza

“E’ necessario agire con la massima tempestività nei territori colpiti, ho appena firmato un’ordinanza per facilitare gli interventi che saranno necessari”. Così Eugenio Giani, che in qualità di commissario per l’emergenza a seguito degli eventi alluvionali nelle province di Firenze, Livorno, Pistoia e Prato ha firmato l’ordinanza che individua i “soggetti attuatori”, chiamati a svolgere le azioni necessarie per garantire soccorso e assistenza alla popolazione, attività per ripristinare i servizi pubblici e le infrastrutture di reti strategiche, per gestire i rifiuti, le macerie, il materiale vegetale e alluvionale derivato dagli eventi e per ripristinare i corsi d’acqua.

I soggetti così individuati potranno, sulla base di apposita motivazione, avvalersi di apposite deroghe a una serie di normative vigenti per assicurare massima efficacia e tempestività di intervento.

L’elenco dei soggetti attuatori potrà essere integrato e aggiornato in ogni momento, in considerazione dell’evolversi del quadro conoscitivo legato alla gestione dell’emergenza.

