Alluvione Livorno, avviato il cantiere ai Tre Ponti

26 Maggio 2023

Livorno, 26 maggio 2023 – Alluvione Livorno, avviato il cantiere ai Tre Ponti per la messa in sicurezza idraulica del rio Ardenza

Sono partiti ieri mattina i lavori per la costruzione del ponte sul rio Ardenza in sostituzione dell’attuale a cinque luci. Il nuovo ponte permetterà una migliore uscita delle acque alla foce del Rio evitando che rami o altro materiale trasportato dalla corrente vada ad incastrarsi e a far tappo nelle luci come accaduto in passato.

I lavori prevedono in una prima fase il posizionamento di un ponte mobile provvisorio per la circolazione stradale. Una volta pronto il ponte mobile, verrà demolito e sostituito il vecchio ponte.

Il ponte mobile arriverà dall’America al porto di Livorno, verrà poi assemblato sul posto e posizionato. Fine agosto è il tempo previsto per il suo posizionamento finale

Il lavori che verranno eseguiti ammontano a 7 milioni 265mila euro e dureranno 18 mesi

