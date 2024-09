Home

Alluvione Livorno, fiaccolata e tutti gli appuntamenti per non dimenticare

9 Settembre 2024

Livorno, 9 settembre 2024 – Alluvione Livorno, fiaccolata e tutti gli appuntamenti per non dimenticare

Sono passati sette anni dall’alluvione che ha colpito Livorno il 10 settembre del 2017.

Domani sono previsti una serie di appuntamenti per non dimenticare il tragico evento nel quale hanno perso la vita 9 persone fra le quali un’intera famiglia. Sono previsti una messa, una fiaccolata e un concerto.

La commemorazione sarà così articolata:

ore 18.00 S. Messa alla Chiesa di N.S. di Lourdes in Collinaia.

ore 19.30 – ritrovo per la fiaccolata in via Grotta delle Fate angolo via della Fontanella (è possibile lasciare le auto nel parcheggio del vicino Centro Commerciale, e per il ritorno, al termine della commemorazione, le associazioni di Volontariato di Protezione Civile si sono rese disponibili con 4 pulmini, di cui 1 per trasporto disabili, per servizio navetta dall’arrivo della fiaccolata fino al parcheggio del Centro Commerciale Grotta delle Fate )

20.00 – inizio cerimonia, distribuzione e accensione torce e partenza fiaccolata (percorso Via Grotta delle Fate – Via di Popogna – Via Corridi).

ore 20.30 – arrivo in via Filippo Corridi (angolo via Fortunato Garzelli) dove si svolgerà la commemorazione delle Vittime alla presenza delle autorità.

A seguire, alle ore 21.00, nello slargo di via Filippo Corridi si svolgerà il Concerto per l’alluvione:

Messa di Gloria di Pietro Mascagni, Orchestra e Coro del Teatro Goldoni, Direttore d’Orchestra Mario Menicagli – Maestro del Coro Maurizio Preziosi – ospite d’eccezione il violinista Marco Fornaciari

Oblivion di Astor Piazzolla – Massimo Signorini (fisarmonica)

