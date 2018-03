Alluvione Livorno, Regione, Provincia e Comune scrivono al Parlamento

Ora che il nuovo Parlamento si è finalmente insediato, è fondamentale che i neo eletti comincino subito a darsi da fare.

“Alcuni territori particolarmente delicati, tra cui il nostro, hanno bisogno di risposte immediate e di sentire la vicinanza della politica nazionale.Per questo il 22 marzo insieme al Commissario straordinario Enrico Rossi e ai sindaci di Rosignano e Collesalvetti, abbiamo inv iato questa lettera ai neo parlamentari eletti in Toscana, per chiedere che vengano al più presto liberate le risorse necessarie a risarcire i cittadini e le imprese che hanno subito danni in seguito all’alluvione del 10 settembre scorso. Questo è un Parlamento composto per due terzi da persone alla loro prima esperienza. La speranza è che sappiano rappresentare le istanze del territorio meglio di quanto hanno fatto i loro predecessori”.

Share on: WhatsApp