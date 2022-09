Alluvione nelle Marche: le vittime salgono a 9, 4 dispersi di due minori. Centinaia di sfollati

Home

16 Settembre 2022

Sono 9 al momento le vittime dell’ondata di maltempo che ha colpito la scorsa notte il Senigalliese. Il drammatico bilancio viene reso noto dalla Prefettura di Ancona, che aggiorna così quelli forniti in precedenza dalla stessa prefettura.

Tra i dispersi vengono segnalate 4 persone, di cui due minori

Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per la Regione Marche, approvando un primo finanziamento di 5 milioni.

“Ci sono stati momenti di terrore, con quantitativi di acqua veramente straordinari

E’ piovuto in qualche ora un terzo di quello che normalmente piove in queste zone in un anno. In alcune zone ha piovuto il doppio di quello che piove in estate. E’ stato un quantitativo di acqua che si è riversato sui territori in maniera repentina portando scompiglio e morte”. E’ quanto dichiara il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio

Nelle zone colpite dall’emergenza maltempo nelle Marche al momento ci sono centinaia di sfollati

Al lavoro centottanta i vigili del fuoco nella zona del nubifragio che ha colpito la regione, 150 sono gli interventi fino ad ora effettuati

Nella notte sono state salvate decine di persone rifugiatesi sui tetti delle abitazioni e sugli alberi, centocinquanta gli interventi che sono stati effettuati.

