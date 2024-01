Home

Alluvione novembre 2023 ulteriore proroga per richiesta danni. Riguarda sia privati che aziende

27 Gennaio 2024

A lluvione del novembre 2023, u lteriore p roroga fino al 9 febbr aio per richieste danni e contributo di autonoma sistemazione

Livorno, 27 gennaio 2024 – Alluvione novembre 2023 ulteriore proroga per richiesta danni. Riguarda sia privati che aziende

Gli uffici di Presidenza della Regione Toscana hanno informato le Amministrazione comunali interessate, fra le quali quella di Livorno, che è stato ulteriormente prorogato, fino al 9 febbraio, il termine per presentare le istanze di ricognizione e richiesta danni alluvione del novembre 2023, tramite il portale web attivato dalla Regione. Questa è l’unica modalità per chiedere i rimborsi dei danni subiti, e riguarda sia i privati cittadini sia le imprese.

L’accesso (con SPID) al portale online per la presentazione delle domande per i privati cittadini è all’indirizzo https://servizi.toscana.it/ formulari mentre per le attività produttive avviene tramite il sito di Sviluppo Toscana Spa (https://www.sviluppo.toscana. it/alluvione_2023 e https://bandi.sviluppo. toscana.it/emergenze).

I privati cittadini possono inserire anche danni relativi a beni mobili (registrati e non registrati) come auto, moto, lavatrici, televisori.

Tutorial e FAQ, che semplificheranno la presentazione della domanda, sono disponibili all’indirizzo www.regione.toscana.it/ alluvione2023

Per chi ha difficoltà a presentare la domanda online, sul portale sono indicati alcuni centri CAAF ai quali è possibile rivolgersi fisicamente.

Anche la procedura per le richieste di contributo mensile di autonoma sistemazione (CAS) sarà attiva fino 9 febbraio 2024 all’indirizzo https://servizi.toscana.it/ formulari (il contributo mensile parte da 400 euro e riguarda chi ha avuto la casa temporaneamente non utilizzabile o sgomberata in quanto allagata, franata o danneggiata).

“La Giunta Regionale – si legge nella comunicazione della Presidenza – approverà nei prossimi giorni la delibera che ai sensi della legge regionale definirà le modalità per erogare velocemente il primo contributo, con risorse regionali, agli alluvionati”.