Alluvione, Presentato esposto per la messa in sicurezza di rio e ponte in via della Valle Benedetta

25 Novembre 2023

Livorno, 25 novembre 2023 – Alluvione, Presentato esposto per la messa in sicurezza di rio e ponte in via della Valle Benedetta

Davide, residente in via della Valle Benedetta, ha incontrato oggi il sindaco per presentargli un esposto firmato da numerose famiglie della zona. (circa una cinquantina)

Lo scopo dell’incontro era sapere quali sono i tempi certi per il rifacimento del ponte in via della Valle Benedetta all’altezza dell’ ex discoteca Sottosopra.

“Ieri, insieme all’ingegnere del Consorzio di Bonifica, abbiamo ripercorso tutto l’alveo dalla Cheddite sino al ponte. Il tecnico ha potuto constatare che le frane verificate nell’alveo sono dovute allo spostamento creato dall’acqua che proveniva più in alto dal ponte e rientrava nel Rio Maggiore.

Se il ponte fosse riuscito a regimare l’acqua i danni non si sarebbero verificati”.

In questo esposto, firmato da 50 famiglie; si chiede al Comune di farsi carico della costruzione del ponte e fissare una data per la messa in sicurezza. L’esposto indirizzato anche al presidente della Provincia e Prefetto; sottolinea anche i rischi futuri che può incontrare chi si trova a transitare nella zona durante forti piogge

