25 Novembre 2023

Alluvione, Salvetti: Anticipiamo le opere di messa in sicurezza idraulica originariamente previste per il 2025

Livorno, 25 novembre 2023 – Alluvione, Salvetti: Anticipiamo le opere di messa in sicurezza idraulica originariamente previste per il 2025

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha fatto visita in una delle zone più colpite dal recente alluvione ed ha incontrato i residenti di via dell’Uliveta e del Giaggiolo.

“Circa il ponte di via dell’Uliveta e l’escavo, Il Consorzio delle Colline ha fatto un sopralluogo e andrà ad intervenire nell’immediato. Il progetto del ponte c’è, anche con l’importo di 2.100.000 euro”.

“Il ponte – prosegue Salvetti. – è previsto per il 2025, ma dopo quel che è risuccesso a distanza di sei anni, chiederemo alla Regione di gestire questo e altri punti rimasti da completare”.

“Le altre situazioni da seguire con attenzione sono al Limoncino, allo Stillo e al Botro del Mulino. Quelli vicini a Collinaia saranno anticipati e riuniti – grazie all’interessamento del presidente della Regione Giani – nel primo lotto già in atto. Il ponte di via dell’Uliveta, che è di prospettiva comunale, proviamo a farlo rientrare in una richiesta più complessiva di conclusione di messa in sicurezza del territorio”.

Alluvione, Salvetti: Anticipiamo le opere di messa in sicurezza idraulica originariamente previste per il 2025

