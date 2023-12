Home

Provincia

Cecina

Alluvione Toscana, “Giani inserisca Cecina tra territori colpiti, danni per 3 mln”

Cecina

16 Dicembre 2023

Alluvione Toscana, “Giani inserisca Cecina tra territori colpiti, danni per 3 mln”

Livorno 16 dicembre 2023 – Alluvione Toscana, “Giani inserisca Cecina tra territori colpiti, danni per 3 mln”

Presentato ordine del giorno in Consiglio regionale. “Il Comune aveva inviato 2 note al Commissario”

“Eugenio Giani, nel suo ruolo di Commissario per l’Alluvione in Toscana, inserisca anche il territorio di Cecina tra quelli danneggiati dagli eventi metereologici avversi che hanno colpito la nostra regione tre il 2 e 3 novembre scorsi.

Non si riesce a comprendere per quale motivo, nell’ordinanza commissariale non siano stati presi in considerazione i danneggiamenti verificatisi a Cecina, prontamente segnalati e quantificati dal Comune stesso in due note indirizzate a Giani, al Dipartimento regionale di Protezione Civile e alla Protezione Civile di Livorno”.

Lo chiedono l’on. Chiara Tenerini, coordinatrice provinciale di Forza Italia Livorno, e il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che sulla questione ha presentato un ordine del giorno.

“Nella lettera alla Regione, producendo documentazione esplicativa dei danni subiti in particolar modo al litorale – sottolineano Tenerini e Stella – si fa espressa richiesta di integrazione dell’Ordinanza commissariale n. 98 del 15/11/2023 ai fini dell’inserimento anche del Comune di Cecina tra quelli ai quali sono riconosciute le procedure previste ai sensi della Ocpdc n. 1037 del 5 novembre 2023. In particolare, i danni subiti da privati, dagli stabilimenti balneari, dalle attività economiche poste sul litorale, ma anche causati da smottamenti, cadute di alberi e frane in sedi stradali ammontano a 2.955.552 euro.

Non riusciamo a capire per quale motivo la struttura commissariale guidata da Giani non abbia tenuto conto delle due note prodotte dal Comune di Cecina”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin